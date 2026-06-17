¿Un nuevo hijo en camino? Vanesa Borghi sorprende al sincerar sus planes sobre un nuevo embarazo

17 jun. 2026 - 08:30 hrs.

Vanesa Borghi abrió su corazón en redes sociales, donde respondió una íntima pregunta que sorprendió a muchos.

La modelo habilitó la clásica caja de preguntas para responder cada una de las dudas de sus seguidores, especialmente de su labor como madre.

Fue en esa dinámica que un cibernauta le consultó sobre la posibilidad de un tercer hijo o hija.

La honesta respuesta de Vanesa Borghi tras ser consultada por otro hijo

Íntima pregunta que Borghi, pese a lo que se podría haber pensado, decidió contestar con total sinceridad.

"Uh qué pregunta más difícil, me gustaría pero no lo creo. Tuve tres embarazos seguidos y estoy un poco cansada", admitió.

"Creo que cerramos la fábrica", remató en tono de broma la influencer y modelo trasandina.

Instagram @vanesaborghi

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