Junto a capibaras y en un acuario: Carla Jara comparte nuevas fotos de sus vacaciones en Brasil con su hijo

08 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Hace un par de meses, Carla Jara y su hijo Mariano, fruto de su relación con Francisco Kaminski, disfrutaron de unas merecidas vacaciones en Brasil. En este destino, ambos visitaron paradisíacas playas y se tomaron tiernas fotos juntos.

Ahora, la actriz hizo uso de su cuenta en Instagram para publicar nuevas e inéditas postales de su experiencia en el Oceanic Aquarium, ubicado en el Balneario Camboriú.

Postales de Carla Jara y su hijo junto a capibaras

En las primeras imágenes, madre e hijo posan alegremente junto a algunos capibaras. En otras, se ve cómo ambos acariciaron a estos roedores gigantes, en las zonas externas del famoso acuario brasileño.

Instagram @carlajaracadiz

Ya dentro del establecimiento, recorrieron túneles vidriados para observar de cerca tiburones, peces y distintas especies marinas en movimiento. La jornada terminó con otro paseo por la playa, como se ve en las postales.

"¡Con mi niño, ojitos de sol, en nuestras últimas vacaciones! Me había olvidado compartir las fotitos de los capibaras", escribió Carla en la descripción de su carrusel.

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