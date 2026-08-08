"Días de dolor": Gissella Gallardo reveló delicado diagnóstico que la llevó a la clínica

08 ag. 2026 - 13:02 hrs.

Gissella Gallardo preocupó a sus seguidores tras compartir en redes sociales una imagen desde una camilla clínica, donde dejó claro que atraviesa un complicado momento de salud.

Cabe recordar que el pasado viernes habría sido desvinculada del panel de espectáculos del que participaba en Canal 13 y, aunque no se refirió a este tema, sí publicó información sobre un malestar que la aquejaba.

La comunicadora aparecía con los ojos enrojecidos y cánulas a su espalda en la foto y, si bien en un principio no especificó las razones de su visita al centro asistencial, escribió: "Días de mucho dolor".

Instagram de @gissepaz

Horas después, volvió a sus plataformas para entregar más contexto sobre esta situación. "Dos hernias cervicales me tenían mal hace días", indicó en otra imagen.

La afección la tuvo delicada, pero agradeció la atención de su médico tratante, el traumatólogo Andrés Chahín, quien la ha ayudado a manejar el dolor asociado al diagnóstico.

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