"El tiempo pasa muy rápido": Eugenia Lemos celebra los 9 meses de su hija Alegra con un tierno video

08 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Desde el nacimiento de su hija Alegra en septiembre de 2025, Eugenia Lemos vive con alegría todas las experiencias que la maternidad le otorga y así lo volvió a evidenciar en su cuenta de Instagram.

En un reel compartido recientemente, la modelo argentina y esposa de Matías Kosznik mostró las celebraciones de cumplemés que hasta ahora realizó para su pequeña. Su publicación estuvo acompañada de una tierna dedicatoria.

¿Cuál fue el mensaje de Eugenia Lemos a su hija?

En el video, Eugenia reveló las diversas tortas con las que celebró los primeros nueve meses de vida de su bebé, quien lució hermosos y pomposos vestidos de colores en cada ocasión.

Instagram @eugenialemosok

A esta publicación le añadió un mensaje lleno de cariño: "El tiempo pasa muy rápido, pequeña Alegra. Somos muy dichosos de verte crecer y aprender cada día".

"Siempre estaremos a tu lado cuidándote y acompañándote. Te amamos hasta el infinito, mami y papi", concluyó la modelo en la descripción de su reel, material que conmovió profundamente a sus seguidores.

"9 meses de aventuras y amor infinito", "Alegra es un arcoíris de ternurita", "Bebita, princesa, qué rápido vas creciendo", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alegra Kosznik (@alegrakosznik)

Todo sobre Eugenia Lemos