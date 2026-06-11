Eugenia Lemos luce tonos rojos y combina con la ropa de su hija Alegra: Este fue el tierno resultado

11 jun. 2026 - 08:30 hrs.

En septiembre del año pasado, Eugenia Lemos y su pareja Matías Kosznik cumplieron uno de sus sueños, y es que se convirtieron en padres de la pequeña Alegra.

"Bienvenida, Alegra. La felicidad máxima de nuestras vidas. Llegaste este 28 de septiembre para cambiarlo todo y llenarnos del amor más puro. Te amamos, hija", comentó en dicha ocasión Eugenia, recibiendo mucho amor por parte de sus seguidoras y seguidores.

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A un poco más de 8 meses de su nacimiento, Eugenia Lemos sorprendió a todos subiendo unas postales donde se le veía vistiendo prendas iguales con su hija.

Eugenia Lemos encanta con fotos con su hija

"Matchi Matchi. Déjame en la foto 4 por siempre", escribió Eugenia en un carrusel donde se veía a la pequeña Alegra en sus brazos mirando a su madre con mucho amor.

Sin embargo, lo que más destacó es que ambas vestían prendas rojas, ya que mientras Eugenia tenía pantalones y una blusa con vuelos roja, más una boina femenina del mismo color, la pequeña Alegra lucía un vestido a tono con la ropa que llevaba su madre y una mini cartera.

Al igual que Eugenia, los usuarios en redes sociales destacaron la última fotografía del post, ya que se nota cómo Alegra mira a su mamá encantada, compartiendo un vínculo único.

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