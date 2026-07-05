Entre aplausos y pétalos: Así fue el último adiós a Fernando Kliche en la Pérgola de las Flores

05 jul. 2026 - 12:30 hrs.

Durante el mediodía de este domingo 5 de julio se realizó el último adiós a Fernando Kliche, en la Pérgola de las Flores.

Recordemos que el pasado viernes 3 de julio se dio a conocer la noticia sobre el triste fallecimiento del actor uruguayo de 71 años, a causa de un fulminante cáncer de páncreas.

En su velorio, varias fueron las figuras de la televisión y el teatro que se acercaron a la Parroquia Jesús Nazareno, ubicada en Providencia, a despedirlo y entregarle sus últimas palabras.

La despedida de Fernando Kliche

Ahora, la carroza fúnebre que llevaba a Fernando Kliche hizo el popular recorrido por la Pérgola de las Flores, donde usualmente los vendedores lanzan pétalos para despedir a grandes figuras.

Gracias a las imágenes de Meganoticias, se pudo observar el último adiós del actor nacionalizado chileno, donde muchos fanáticos se acercaron a demostrar su admiración y a acompañar a la familia en este triste momento.

Meganoticias

Los cercanos al artista se mostraron muy emocionados con el cariño que recibieron, mientras que varios de los transeúntes que pasaban por allí le rendían homenaje.

"Era muy lindo, me acompañó toda la vida", expresó una de las pergoleras, mientras lanzaba flores.

Finalmente, el auto con el féretro siguió su camino hacia el Parque del Recuerdo, donde se realizará un funeral más íntimo.

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