Cuco Cerda reveló la inesperada actividad con la que enamoró a Daniela Aránguiz: "Empecé a invitarla..."

05 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Recientemente, Cuco Cerda y Daniela Aránguiz cumplieron un año de pololeo y él reveló las claves de cómo la enamoró.

En una entrevista con LUN, José Manuel, su nombre de pila, hizo un repaso por el tiempo que lleva junto a la animadora, con quien tiene 11 años de diferencia.

"Una relación basada tanto en los gustos que compartimos como en las diferencias que nos complementan", expresó el comunicador.

¿Cómo enamoró Cuco Cerda a Daniela Aránguiz?

Según explicó Cuco Cerda, una de las actividades que lo acercó inesperadamente a Daniela Aránguiz fue el deporte: "Corrí motocross durante 20 años, me gusta pedalear en el cerro, trotar, la adrenalina. Me gusta pescar, andar en moto y el rafting; son cosas que para ella eran superlejanas. Poco a poco empecé a invitarla a participar y ella fue muy entregada a este mundo".

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"Creo que lo que más le gustó fue algo mucho más simple, lo simple de pasarlo bien, de estar en botecito, pescando, mirando un lago. Un amor más sincero, más real y más aterrizado. Nunca pensé que la iba a tener arriba de un bote pescado; son experiencias que ella nunca se había dado la oportunidad de vivir y que terminaron encantándole", agregó el conductor.

Finalmente, le dedicó especiales palabras a la animadora: "La gente cree que la conoce, pero hay una parte de ella que no se ve. Es una supermamá, da todo por sus hijos. Le encanta la casa, antes de salir a un restaurante, prefiere cocinar, cocina exquisito. Es una mujer muy completa, muy amiga, muy polola, cariñosa".

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