"Todos me decían 'estás enferma'": Ignacia Antonia explica la razón detrás de su último tratamiento estético

05 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Ignacia Antonia se siente muy satisfecha luego de optar por un tratamiento estético para mejorar un aspecto de su rostro que le causaba cierta incomodidad.

La influencer confesó en un video de Instagram que tras la maternidad empezó a sentir mucha inseguridad por sus cambios físicos. "Decidí consentirme porque, al final del día, la única persona a la que tengo que gustarle es a mí", expresó.

El retoque estético de Ignacia Antonia

"Una de las cosas que no me encantaba tanto era que cada vez que estaba sin maquillaje, todos me decían: 'Ay, estás enferma. Ay, estás cada vez enferma'. ¡No! Tengo ojeras", detalló Ignacia Hernández en su video.

"Entonces para arreglar esta situación, me fui a ver a la doctora, así que me puso ácido en las ojeras (...) Aquí también les voy a mostrar cómo se me veía antes y cómo se me ve ahora sin maquillaje", detalló.

Instagram @ignaciaa_antonia

"Obviamente no se me van las ojeras porque sigo sin dormir 100% bien, pero sí me mejoró muchísimo el aspecto", afirmó.

"Además también aprovechamos de poner un puntito aquí en la nariz. La verdad es que yo ya me siento mucho más linda y me encantaron los resultados", exclamó para finalizar.

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