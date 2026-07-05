Naya Fácil sorprendió al publicar romántica foto junto a quien sería su nueva pareja

05 jul. 2026 - 15:40 hrs.

En medio de un entretenido paseo en el sur, Naya Fácil publicó una romántica fotografía junto a quien sería su nueva pareja.

Hace unos días, la influencer decidió realizar un viaje a Chillán, junto a varios de sus amigos más cercanos y un integrante muy especial.

La creadora de contenido también invitó al hombre con el cual está saliendo hace unas semanas a compartir de esta entretenida experiencia conociendo divertidos lugares de Chile.

Naya Fácil grita su amor a los cuatro vientos

Según los registros publicados en su cuenta de Instagram, Naya Fácil y su grupo llegaron hasta un lugar donde había nieve en Chillán y comenzaron a sacarse fotos.

De pronto, la influencer le pidió a Aaron, el galán, que la tomara en brazos y que capturaran ese especial momento que estaban viviendo.

Instagram

Lo llamativo de la acción es que la creadora de contenido había querido mantener el rostro del hombre secreto; sin embargo, ahora se atrevió a fotografiarse junto a él.

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