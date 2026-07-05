Inspirada en la estética Y2K: Trini Neira eleva un look urbano con este accesorio metálico

05 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Los accesorios tienen el poder de transformar un atuendo por completo, convirtiendo lo cotidiano en una verdadera declaración de estilo, y Trini Neira sabe poner esto a su favor.

La hija mayor de Pamela Díaz compartió recientemente en sus historias de Instagram unas fotos que se tomó frente a un espejo. En ellas, luce un estilismo urbano inspirado en la estética Y2K que se encuentra de moda en la actualidad.

Look Y2K de Trini Neira

Para su look, la influencer usó una chaqueta marrón con pelaje, el cierre bajo para crear un escote en V y una apertura en la parte inferior. Esta pieza la combinó con unos jeans de tiro bajo y zapatos de tacón en punta marrones.

Instagram @trini.neira

El elemento que elevó su propuesta fue un cinturón de cadena metálica con grandes medallones circulares que se ajusta a la cadera, además de un bolso de mano en tono chocolate.

Con su cabello rizado suelto y un maquillaje perfectamente alineado a la moda de esa década, la influencer demuestra que los pequeños detalles son vitales para llevar un outfit de alto impacto.

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