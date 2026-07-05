Con un elegante estilo preppy: Kel Calderón viste al estilo de "Elle" por el estreno de nueva serie

05 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Como fashionista y abogada, Kel Calderón encuentra en la icónica Elle Woods, la protagonista de "Legalmente rubia", una fuente de inspiración perfecta para combinar carisma, estilo y determinación.

Para celebrar el estreno de la nueva serie precuela de la franquicia "Elle", la hija de Raquel Argandoña compartió en Instagram un video donde despliega su faceta más preppy. Así, logró rendir un homenaje a la estética que conquistó a toda una generación en los años 2000.

Kel Calderón al estilo Elle Woods

En su reel, Kel Calderón lució un conjunto de chaqueta de tweed y falda plisada en azul marino. Este look elevó con pantys negras que aportaron elegancia y un toque distintivo con el uso de zapatillas bailarinas en color rojo.

Instagram @k3lcalderon

Su propuesta la completó con un dramático gorro peludo blanco y una cartera marrón. En cuanto al maquillaje, apostó por un acabado luminoso, resaltando sus ojos y labios con suaves tonos tierra.

"A veces el mejor plot twist es dejar de intentar encajar y empezar a hacer las cosas a tu manera", reflexionó la abogada en su publicación, en referencia al desarrollo de personaje que Elle Woods tiene en su película y nueva serie.

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