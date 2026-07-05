"Sacando a pasear esta face card": Michelle Carvalho impacta con elegante y dramático vestido vinotinto

05 jul. 2026 - 21:00 hrs.

Cuando se trata de acudir a eventos exclusivos, Michelle Carvalho no duda en sacar las mejores prendas de su armario para ofrecer looks de alto impacto que combinan elegancia y dramatismo.

En esta ocasión, la influencer y modelo compartió en su cuenta de Instagram las fotos de un vibrante vestido vinotinto que usó durante una nueva velada para "compartir con amigas una noche parisina".

Michelle Carvalho con look de alto impacto en vinotinto

En sus publicaciones, Michelle Carvalho lució un ceñido vestido de cuello tortuga y mangas largas, un diseño sofisticado que se destacó por tener una pronunciada abertura lateral que dejó al descubierto sus piernas.

Instagram @mrs_carvalho

La brasileña radicada en Chile combinó esta pieza con unas delicadas sandalias de tacón fino en color dorado y una carterita negra. Su cabello lo llevó estilizado en una coleta alta con extensiones extralargas.

"Sacando a pasear esta face card", escribió Carvalho en otro post, en referencia a su rostro, el cual resaltó con sombras y labios en tonos rojos a juego con su atuendo.

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