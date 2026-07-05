"Mucha emoción": Rafael Araneda fue padrino del matrimonio de pareja que se comprometió en la Teletón

05 jul. 2026 - 16:00 hrs.

¡Fue parte de una historia de amor! Rafael Araneda participó de un especial matrimonio compuesto por dos pacientes de la Teletón.

En la última versión de la cruzada solidaria, uno de los reportajes llamó la atención. Fue la de Javiera y Ariel, ambos usuarios que se conocieron en la institución y que comenzaron una relación amorosa.

Luego de mostrar su historia en el programa, él quería pedirle a su polola que se casaran, pero por la premura del tiempo fueron a otro segmento.

Sin embargo, fue Rafael Araneda quien se la jugó para que todo funcionara e interrumpió a Don Francisco: "Don Mario, yo sé que estamos contra el tiempo, pero el hombre, Ariel, le quiere pedir matrimonio a Javiera. No se han casado. Llegó hasta la suegra a pedirme perdón. Segundo matrimonio en la misma Teletón".

Con lo anterior, Ariel se armó de valor y Javiera aceptó la propuesta entre lágrimas, llenando de emoción al Teatro Teletón.

Teletón

El especial momento en el que participó Rafael Araneda

De esta situación ya pasaron casi 8 meses y llegó el momento en el que la pareja concretó su amor y dieron el sí.

Lo llamativo fue que escogieron a Rafael Araneda como el padrino, a modo de agradecimiento por haberlos ayudado en ese momento.

"Me pidieron que fuese el padrino de los dos: muy bonito. Me pidieron incluso hablar en la ceremonia, solo con sentimiento, gratitud, felicidad y mucho amor. La verdad es que son chiquillos excepcionales", expresó el animador.

Rafael Araneda

"Todo lo que viví fue muy bonito, había mucha emoción en Ariel y en Javiera. Tuve la posibilidad de compartir con las familias, que me fueron contando cómo se fue gestando esta fiesta: hay mucha gente que donó, que regaló, que compartió su tiempo para que ellos tuvieran una fiesta espectacular", agregó el comunicador.

Finalmente, Rafael Araneda tuvo lindas palabras hacia la institución solidaria: "Tienen una fuerza extraordinaria para superar las dificultades. También agradecer a la Teletón, por permitirme a mí y a todos los chilenos ser parte de algo que va más allá de la rehabilitación física. Aquí uno se da cuenta de que la capacidad diferente no es una barrera para salir adelante; es extraordinario, y le da seguridad y fuerza a todos los pacientes y familias".

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