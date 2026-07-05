Los conciertos de BTS aún podrían realizarse: Gobierno revisará nuevos antecedentes técnicos

05 jul. 2026 - 16:21 hrs.

¡Una esperanza! Los fanáticos de BTS, exitosa banda coreana, recibieron una buena noticia en medio de la incertidumbre sobre la realización de sus shows en Chile.

Recordemos que hace un par de días el Gobierno anunció que no autorizaba la realización de los tres conciertos de la banda programados para octubre en el Estadio Nacional.

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Las razones se relacionaron con que el armado del gigantesco escenario iba a tomar muchos días y, también, iba a deteriorar el pasto del recinto deportivo, afectando partidos y actividades que se hicieran en los días siguientes.

Lo anterior provocó protestas de parte de los fans de BTS a lo largo de todo el país e incluso manifestaciones.

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¿Qué pasará con los conciertos de BTS?

Ahora, se informó que el Gobierno recibió nuevos antecedentes técnicos por parte de DG Medios, la productora a cargo, relacionados con la configuración de un nuevo montaje del escenario para los shows de BTS, los cuales sí cumplirían todas las normas establecidas con anterioridad.

Tras esto, el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deporte, se mostró dispuesto a revisar las nuevas condiciones, lo cual abriría la puerta a los conciertos, siempre y cuando se entregue una documentación técnica precisa.

Así las cosas, no todo estaría perdido para los fanáticos de la agrupación aclamada a nivel mundial, pues aún podrían llevarse a cabo las presentaciones.

A través de un comunicado, el Gobierno "manifestó su disposición a revisar la autorización del concierto en el Coliseo Central, condicionada a la entrega de documentación técnica que respalde específicamente lo siguiente:"

1. Cargas, presión y estructura de producción.

2. Sistema de protección y superficies de apoyo.

3. Operación del evento: montaje, desmontaje y tránsito.

4. Plan de mitigación y manejo agronómico del césped.

La autoridad cerró diciendo que "su cumplimiento efectivo y el compromiso formal de la productora serán requisitos indispensables para autorizar la realización del concierto en el Estadio Nacional".

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