Revelan exigencias de BTS para sus conciertos en Chile: "Comen siempre comida coreana"

07 may. 2026 - 18:10 hrs.

La banda más emblemática del K-pop regresa a Chile luego de casi diez años de su último show en el país. BTS se presentará los días 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional como parte de su World Tour Arirang.

Son muchas las expectativas que generan los músicos surcoreanos entre su fandom ARMY, cuyos integrantes seguramente quieren enterarse de todos los detalles de la visita de sus ídolos.

En ese contexto, el pódcast "Siempre pasa algo" de radio La Metro entrevistó a Rafaella Fornazzari, directora de Comunicaciones de DG Medios, quien ofreció exclusivos datos sobre la visita de los artistas.

Las exigencias de BTS en Chile

Según comentó Fornazzari, una de las exigencias de Jungkook, Jin, Jimin, V, RM, Suga y J-Hope tiene que ver con su hospedaje. "Ellos llegan a los hoteles y arriendan pisos enteros. Por lo menos dos, tres. Con todo el contingente que traen, todo su equipo", afirmó.

"Pasa mucho que para los shows de K-pop los separan en coreanos, en western (occidentales) y en locales. Los locales somos nosotros los que acá les ponemos el escenario, los que les movemos la prensa. Están los western, que son en este caso los gringos que vienen viajando con los coreanos, y están los coreanos", explicó

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"Como exigencia, ellos comen siempre comida coreana. Tenemos un compañero en la oficina que es el catador oficial de restaurantes de comida coreana", dijo. De hecho, la empresa de eventos ya eligió el lugar donde servirán los platillos a todo el personal que trae el grupo.

"Está todo conversado. Imagínate la cantidad de gente que viene todos los días que van a estar acá. Es una ciudad entera, son 150 personas por lo menos", detalló. Por último, destacó el dinero que se va a generar en Chile en hotelería, turismo y alimentación gracias a la visita de BTS.

@lametrofmcl En Siempre Pasa Algo! somos army y queremos saber todo de los conciertos de BTS en Chile. Por eso hablamos junto a Rafaella Fornazzari, directora de Comunicaciones de DG Medios, quien nos contó detalles exclusivos de la visita de la boyband 🇰🇷 ♬ sonido original - lametrocl

"Es un show que si bien nosotros lo traemos y los ARMYs están felices porque van a poder ver a esta banda, que es número uno en todo el mundo, que rompen todos los récords en todos los rankings de música, es súper importante para el país en tema de economía", dijo.

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