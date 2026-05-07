Clemente explotará y amenazará con matar a Franco en una tensa llamada telefónica en el capítulo 291 de EJDO

07 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 291 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) estará en el departamento de Vanessa (Begoña Basauri), solucionando el pago por el choque que tuvieron el día anterior. Allí es que recibirá una llamada de Clemente (Pipo Gormaz), cada vez más afligido con el paso de las horas.

"Yo no sé lo que te habrá hecho mi papá, pero yo puedo entender tu rabia, porque somos muchos los que hemos sido víctimas de todo lo que él ha hecho. Yo te puedo ayudar a buscar justicia", le dirá.

Pero Clemente no obtendrá respuesta. Barraza no puede contestar en un sitio tan peligroso como ese y con su silencio solo causará más desesperación en Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

El lado más violento de Clemente

"Escúchame, yo solamente necesito que me digas si mi hija está bien o no y si tú ni siquiera eres capaz de darme una señal, entonces yo me lo voy a tomar muy mal porque yo por mi hija soy capaz de hacer cualquier cosa", dirá el hijo de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Tensionado al límite, incluso amenazará a Barraza porque acabará con todo el temple que le queda: "Te juro por mi vida que soy capaz de matarte con mis propias manos, conch... ¡Devuélveme a mi hija, hijo de put...!".