"No perdí sensibilidad": Naya Fácil muestra cómo va su recuperación a un mes de su mastopexia

20 jun. 2026 - 15:00 hrs.

La recuperación de Naya Fácil avanza positivamente, un mes después de la importante decisión que tomó al someterse a un cambio de implantes mamarios por unos más pequeños y a una mastopexia.

Según explicó en sus historias de Instagram, ya le retiraron los puntos de la cirugía y, aunque aún presenta algo de inflamación, todo se mantiene dentro de lo esperado.

Recuperación de Naya Fácil tras mastopexia

"Cumplí un mes de mi mastopexia con implantes, ya me quitaron los puntos en mi primer mes, ya puedo bañarme completita, la inflamación abdominal bajó", contó en un primer registro. La influencer apareció con un top de compresión estilo faja postquirúrgica para evidenciar los resultados.

Instagram @nayafacil_official

Luego añadió que ya puede dormir completamente acostada, también aseguró: "No perdí sensibilidad, siento absolutamente todo y, con respecto al dolor, nunca tuve dolor, solo incomodidad".

Sobre la duda de una seguidora respecto a si una mama estaba más inflamada que la otra, Naya aclaró que es algo habitual en los primeros meses y recordó que experimentó este mismo síntoma tras su rinoplastia.

"Y agregar a esto que ni siquiera estoy haciendo una dieta baja en inflamación. No, estoy comiendo cosas que igual inflaman, sé que está mal, pero es que me da ansiedad", confesó.

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