"Se fue una parte del pasado": Naya Fácil revela los motivos para cambiar sus implantes mamarios

14 may. 2026 - 10:45 hrs.

Naya Fácil contó, desde una clínica en el sector oriente de la capital, que cambió sus implantes mamarios por otros más pequeños.

"Hoy cierro una etapa y comienzo otra, con más amor propio, seguridad y confianza en mí. El cambio de implantes no fue solo una decisión estética, también fue una decisión emocional y de reencontrarme conmigo", señaló a través de historias en Instagram.

"Estos implantes me acompañaron durante 5 años, voy a hacer el cambio porque no me gustan las cosas tan grotescas ahora", agregó la influencer.

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Naya Fácil: "Estoy floreciendo"

En el postoperatorio, se explayó más sobre los motivos para realizar este retoque estético.

"Me encuentro en la sala de recuperación (…) estoy súper emocionada ahora porque cerré una etapa de la Naya que muchos conocían, se fue una parte del pasado y siento que estoy renaciendo de una manera totalmente distinta", aseguró.

En este sentido, la cirugía sería una forma de romper estéticamente con sus polémicos inicios en redes sociales: "Estoy floreciendo de tantas cosas que pasé en la vida. El tener los implantes en un momento era para validarme físicamente, sentirme más atractiva, sentirme más linda".

"Día a día lucho con una Naya del 2019 porque siempre alguien quiere criticarme y juzgarme. (...) Quien saque mi pasado, esta sacando una persona que ya no existe", cerró.

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