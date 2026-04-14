"Tengo mucha rabia": El enojo de Naya Fácil por pagar impuesto al lujo de su costoso auto eléctrico

14 abr. 2026 - 15:10 hrs.

El pasado mes de febrero, Naya Fácil adquirió un exclusivo auto eléctrico de la marca Tesla, importado desde Estados Unidos; una adquisición que le ha traído más de un inconveniente.

La primera contrariedad ocurrió cuando se percató de que el conector para cargar la batería era el estándar norteamericano, incompatible con los cargadores rápidos de Chile.

La influencer pidió ayuda al fabricante, sin éxito. Luego no le resultó fácil encontrar en el país el adaptador correspondiente.

La molestia de Naya Fácil por los impuestos al lujo

"Estoy enojada, tengo mucha rabia", dijo Naya Fácil al desahogarse nuevamente con sus seguidores, esta vez por los tributos que debe pagar al ser propieraria del valioso automóvil.

Aunque agradeció por la estabilidad económica que ha alcanzado, luego lamentó: "Pero lo que yo no sabía es que la gente que va teniendo más plata, más debe ir pagando, cada vez más".

Instagram @nayafacil_official/

La creadora de contenido incluyó en su publicación una captura de la notificación que le llegó del Servicio de Impuestos Internos (SII). “Tengo que pagar un impuesto al lujo. ¿Qué lujo? No tengo idea, porque todo lo que yo tengo me lo he sacrificado", dijo.

"Realmente me da mucha pena que, a pesar de que uno pague los permisos de circulación, a pesar de que pague mis impuestos todos los meses como corresponde, aún así me sigan cobrando más impuestos”, agregó.

"Sí, desde hoy comienzo a pagar el impuesto al lujo, de verdad estoy enojadísima", concluyó su descargo, visiblemente molesta.

Según el comparador de precios oficial de la marca, los modelos Cybertruck como el de Naya Fácil pueden costar en Estados Unidos entre 69.990 y 99.990 dólares, alrededor de 62 a 89 millones de pesos chilenos

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