Neme presenta a su nuevo perrito y cuenta su especial primer encuentro: "Otro misterio inexplicable"

14 abr. 2026 - 13:10 hrs.

Tras finalizar el Festival de Viña del Mar 2026, José Antonio Neme expresó el profundo vacío que quedó en su corazón por la muerte de su perrito Frodo, ocurrida durante su trabajo en el evento.



Ahora el animador de Mega trae una noticia muy diferente que lo llena de alegría y calidez.

El nuevo perrito de José Antonio Neme

Un nuevo miembro se sumó al clan perruno que convive con José Antonio Neme. Con la ayuda de un centro de rehabilitación y reubicación de perros galgos, conoció a Galo, cuya conexión con él fue instantánea.

Instragram @jananeme

"Fue de visita a conocer el que podía ser su nuevo hogar y se instaló como diciendo: 'Aquí es, aquí me quedo, de aquí no me muevo'. Gracias, Neme, por sumar a un nuevo rescatado a tu peluda familia", se lee en un post de Instagram de la organización.

Por su parte, el comunicador relató lo emotivo que fue ese primer encuentro. "Saltó sobre mi cama y desde ahí me miró fijo con sus ojos miel diciendo 'este ha sido mi lugar desde siempre'. Otro misterio inexplicable de la vida", escribió en un post junto a una fotografía suya con el perrito recostado en su hombro.

"Bienvenido, galguito choiquero, aunque tú sabes que tu energía estaba en esta casa desde antes. Que seas inmensamente feliz", finalizó.

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