"Vivió alegre y feliz": Magdalena Montes se despide de su padre Gonzalo con emotiva dedicatoria

14 abr. 2026 - 12:10 hrs.

Durante la noche de este lunes, la periodista Magdalena Montes dedicó un extenso post en Instagram para despedir a su padre Gonzalo Montes.

La primera animadora de Mucho Gusto no escatimó en palabras para hablar sobre la partida de uno de los hombres más influyentes de su vida y quien siempre la apoyó en sus decisiones.

"Vivió alegre y feliz, con la determinación de sentirse feliz, de agradecer lo que la vida daba, de gozar cada momento, cada plato de comida por sencillo que fuera, cada invitación, cada minuto", partió diciendo Montes.

Magdalena Montes despide a su padre

En esa línea, la periodista expresó que "para él, todo el mundo era bueno, bien intencionado; jamás se refirió de nadie con crítica, sino siempre con cosas positivas, y esa óptica tan suya de ser lo hizo recibir tanto cariño y empatía siempre. Todos lo encontraban tierno, bueno, alegre, positivo".

"Como papá, tuvimos a uno muy comprometido con nuestras actividades desde chicas. Siempre presente; si había que patinar con nosotros, lo hacía; si había que cruzar los 7 mares para ir a buscarnos, lo hacía. Siempre supimos que podíamos contar con su disposición y lo hacía feliz", afirmó la animadora que tuvo un paso por Mega de varios años.

Dicho esto, aseguró que "nunca soltó la mano de mi mamá, literalmente, y en especial en esta etapa en que ella ha estado más frágil. Siempre fue de llevarle flores, llevarle el desayuno a la cama y complementarse".

"Gracias, Igorcito, por mostrarnos que ser feliz y agradecido es una actitud, que mirar a la gente con amor trae de vuelta lo mismo y que siempre hay una canción para todo. Buen viaje, papá", cerró la animadora.

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