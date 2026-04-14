La emotiva despedida del "Guatón" de Los Atletas de la Risa a su fallecida esposa: Lo acompañó el "Chino"

14 abr. 2026 - 11:10 hrs.

La semana pasada, Juan Carlos Donoso, también conocido como "El Guatón" de Los Atletas de la Risa, denunció públicamente que la muerte de su esposa Myriam habría sido una negligencia.

Fue Sandy, hija de la pareja y estudiante de enfermería, quien afirmó que se incurrió en una serie de malas prácticas con su madre en la ex Posta Central, ya que todo empezó con un dolor de estómago que evolucionó en una pancreatitis aguda que, según la familia, no recibió la atención necesaria ni oportuna.

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A raíz de esto, Myriam entró en paro cardíaco y falleció. En los días posteriores se efectuó el correspondiente velatorio y funeral de la mujer, instancia en que Donoso interpretó una linda y emotiva canción en compañía de sus amigos colegas.

La emotiva despedida de Juan Carlos Donoso a su esposa

En el registro que subió la cuenta oficial de Los Atletas de la Risa a Instagram se puede ver a Donoso interpretando "La balada del pianista" de José Feliciano al lado de la tumba de su esposa.

De inmediato, los seguidores del grupo de comediantes dejaron sus condolencias al "Guatón", pero también aprovecharon para destacar un lindo momento que se vivió entre tanta tristeza.

Y es que Roberto Saldías, también conocido como el "Chino" de Los Atletas de la Risa, se sumó a su compañero e interpretó la canción para la fallecida esposa de su amigo, algo que llenó de emoción a los presentes. También estuvo presente en el funeral el tercer miembro de la agrupación humorística, Patricio "Pato" Mejías.

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