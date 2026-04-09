Hija del "Guatón" de Los Atletas de la Risa por presunta negligencia en muerte de su mamá: "Total inhumanidad"

09 abr. 2026 - 13:20 hrs.

La familia de Juan Carlos Donoso, conocido como "El Guatón" de Los Atletas de la Risa, está devastada tras la muerte de la esposa del comediante durante 45 años, Myriam Salazar.

La ex auxiliar de enfermería falleció a los 66 años por una pancreatitis aguda en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, la ex Posta Central, a la que la familia denunció ante la Policía de Investigaciones (PDI) por una presunta negligencia médica.

Sandy, la hija menor de la pareja, relató a Las Últimas Noticias (LUN) los detalles de lo ocurrido en el centro de salud. "Actuaron con total inhumanidad. Ella gritaba de dolor y no la ayudaron", lamentó.

Hija cuenta detalles de la atención médica a su madre

La tarde del martes Myriam sintió fuertes dolores abdominales y pidió que la llevaran al centro de urgencias. Sabía que se trataba de una pancreatitis aguda como la que sufrió hace cuatro años.

Primero la atendieron en sala de triage, donde "sólo le tomaron la saturación en el dedo y le preguntaron sus antecedentes clínicos. Mi mamá les dijo que tenía pancreatitis", detalló Sandy.

Instagram @sandysthef

La enviaron a sala de espera, pero "se retorcía de dolor" y pedía ayuda. Horas después, casi a las dos de la mañana, la llevaron de nuevo a triage. "Seguía pidiendo ayuda, decía que ya no aguantaba más", narró.

Tras realizar algunos exámenes le diagnosticaron pancreatitis aguda y la trasladaron a un box donde "la tenían con hipotermia" y se negaron a ajustar la temperatura del aire acondicionado. "Luego comenzó a respirar más pausado, le costaba respirar. Le avisé a la TENS, le tomó la presión y estaba súper baja. Pero se fue y no le avisó ni a las enfermeras ni al doctor", aseguró la hija del comediante.

"Tenía los ojitos y los labios morados y no me contestaba. Le empecé a hacer masajes con los nudillos arriba del pecho para que reaccionara", pero no hubo respuesta.

El monitor empezó a sonar, por lo que Sandy decidió hacerle ella misma RCP (reanimación). "Pero mi mamá se me fue igual. Entró una enfermera y se subió a la camilla, puso su mano encima de las mías, seguimos haciendo RCP, pero no volvió", dijo. "Mi mamá estaba muy mal, pero no era para que la entregaran en un cajón", agregó.

Sandy pidió al hospital todos los exámenes de su madre, pero le dijeron que se los entregarán en 15 días más. "Aún no me entra en la cabeza cómo puede actuar así el personal de salud. No hubo una atención humana", concluyó.

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