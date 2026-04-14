Neme sin filtro por almuerzo de Kast con excompañeros en La Moneda: "Mañana van a hacer un bautizo"

14 abr. 2026 - 10:35 hrs.

"Me parece una estupidez". Con esta frase el conductor de Mucho Gusto se sumó a las críticas por el almuerzo que el Presidente José Antonio Kast sostuvo con sus excompañeros de Derecho de la Universidad Católica en La Moneda.

Esta mañana en el matinal de Mega, el comunicador levantó la voz por la actividad, señalando que es un error de grandes proporciones para el mandatario que, junto con tener una larga trayectoria política, ha manifestado que el país se encuentra en una crisis económica.

La dura crítica de Neme al almuerzo de Kast en La Moneda

"A mí, en lo personal, esto me parece impresentable. Me parece una estupidez, pero ya a un nivel de amateurismo, o sea, hemos pasado del amateurismo del Frente Amplio al amateurismo de esta gente republicana", disparó el periodista.

Mega

Además de cuestionar el plano ético de la administración, planteó: "¿A quién se le puede ocurrir invitar a sus compañeros de universidad a La Moneda? Es como que yo invitara a mi generación aquí a Mega".

"Me parece que si la primera dama aparece el primer día de gobierno sirviendo comida en el casino, bueno, ¿por qué entonces no se organizaron para servirle en su casa en Paine?", afirmó.

Para Neme, la discusión del financiamiento del almuerzo no es el punto más relevante, sino la utilización del palacio de Gobierno. "Está bien que viva ahí, pero invitar a su generación… mañana van a hacer un bautizo", expresó.

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