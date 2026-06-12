¿Es seguro construir? Derrumbe tras sismo genera alarma en playa Quirilluca en Horcón

12 jun. 2026 - 13:20 hrs.

Hace 2 semanas, en plena tarde del domingo 31 de mayo, se registró un sismo de magnitud 6 que se sintió entre las regiones de Coquimbo y el Maule. El epicentro fue justamente en Horcón, comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso.

En ese contexto, un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en que toneladas de roca cayeron del cerro a la playa Quirilluca.

Peligro en Horcón

En este mismo sector ya se han construido edificios que están muy cerca de un acantilado que tiene entre 40 y 50 metros de altura. Las paredes son el resultado de la acción erosiva del mar y los múltiples derrumbes.

Mega

Frente a la pregunta de si es seguro seguir construyendo en estos tipos de suelo, el geógrafo de la Universidad Católica, Pablo Osses, explicó que lo que ocurre en Quirilluca es similar a lo que ocurre en las dunas de Concón. Son dunas consolidadas, arenas antiguas que tienen poca cohesión. Por lo tanto, frente a eventos sísmicos, de precipitación e incluso marejadas, se desestabilizan y pueden generar a largo plazo un peligro evidente.

Hace algunos días se dio luz verde al proyecto Maratue, un megaproyecto en el borde de la costa de Puchuncaví que busca construir 14.000 viviendas en todo este sector. Si bien la inmobiliaria a cargo recalcó que no se construirá ni sobre el acantilado ni tampoco los humedales, hay preocupación de las comunidades y de los expertos, porque se construirá muy cerca de los terrenos, donde ya hubo caída de rocas y remoción de terrenos.

Todo sobre Mucho gusto