Polémica por almuerzo de Presidente Kast con excompañeros en La Moneda: Contraloría investiga el evento

14 abr. 2026 - 10:05 hrs.

Plateada al jugo, puré rústico, tartar de tomates y vino tinto. Ese era parte del menú con que el Presidente José Antonio Kast recibió a sus excompañeros de Derecho en la Universidad Católica que llegaron el pasado viernes a La Moneda.

Fueron cerca de 70 comensales los que acudieron a la sede de gobierno cerca del mediodía del 10 de abril, generando interrogantes sobre el financiamiento, el posible uso de recursos públicos y la ubicación del mismo evento.

La controversia escaló hasta la Contraloría General de la República, luego que los parlamentarios socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri decidieran solicitar a la entidad que investigue.

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Gobierno responde por almuerzo de Kast

Frente a los cuestionamientos, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, aseguró que el gasto corrió por cuenta del Presidente, sin embargo, no explicó el aparente uso del servicio de personal de Palacio que se observa en los registros del almuerzo.

Según consta en las imágenes, en el evento privado participaron decenas de comensales, quienes habrían sido atendidos por personal de la sede de Gobierno. Además, la carta del menú tiene en su estampa el escudo nacional.

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