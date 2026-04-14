Afirma que ella se apuntó en el cuello: La versión del tío de Francisca Millahual sobre su muerte

14 abr. 2026 - 12:30 hrs.

La mañana de este martes en Mucho Gusto, se repasó la declaración que entregó Emanuel Ochoa, tío de Francisca Millahual y principal sospechoso por el crimen de la joven de 20 años.

El hombre de 24 años decidió declarar ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser detenido, cuya versión choca con la investigación del Ministerio Público.

Sospechoso por crimen de joven en Temuco entrega su versión

En el testimonio, Ochoa indicó que la tragedia fue producto de una manipulación imprudente de un arma de fuego por parte de Francisca.

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Precisamente, contó que ambos se encontraban tomando alcohol cuando ella le habló de su infancia, de las cosas que no le habían ido bien, de su padre y que se sentía diferente.

Tras ir al baño, la habría encontrado con el arma en la mano derecha y comenzó a decir, según su versión, que "era loca" y empezó a jugar con el arma, apuntándose en el cuello.

Francisca habría apretado en tres ocasiones el gatillo sin que nada pasara. Si bien Ochoa le pidió que soltase el arma, de acuerdo a su versión, la joven se puso la pistola en el cuello y disparó, cayendo al piso.

Ante el susto, dijo haber movido el cuerpo de Francisca al baño para luego tomar el arma e ir hasta la ribera del río Cautín, donde se deshizo de ella, en una versión que, según la Fiscalía, no tiene mucho sustento ni se condice con la investigación en curso.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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