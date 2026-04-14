Vivió en la calle, se ocultó en bus y fue a culto evangélico: Los días escondido de tío de Francisca Millahual

14 abr. 2026 - 11:50 hrs.

La jornada del lunes fue formalizado Emanuel Ochoa, sindicado como el presunto autor del asesinato de Francisca Millahual, joven de 20 años y sobrina del imputado.

Cabe recordar que el cuerpo de la estudiante de Medicina Veterinaria fue encontrado en el domicilio de su abuela, en el sector Amanecer en la comuna de Temuco, región de La Araucanía.

Así se escondió imputado en el crimen de Francisca Millahual

El principal sospechoso de la muerte de Francisca estuvo prófugo hasta la noche del domingo 12 de abril. El hombre fue detenido a casi 100 kilómetros de la capital regional, en la comuna de Lanco, en la región de Los Ríos.

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Tras el crimen, el tío de la víctima tomó un bus hacia Panguipulli, pero se bajó en Lanco. Durante días vivió en la calle, hasta que un muchacho le dijo que había un bus abandonado en una estación de servicio fuera de funcionamiento.

Por varios días pernoctó en la máquina hasta que el domingo 12 de abril entró a una iglesia evangélica. Tras conversar con los asistentes del culto, estos avisaron a Carabineros sobre la presencia del joven que estaba huyendo de la justicia.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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