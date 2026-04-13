Dictan prisión preventiva contra Emanuel Ochoa por el femicidio de su sobrina Francisca Millahual

13 abr. 2026 - 12:40 hrs.

Esta mañana de lunes se realizó el control de detención y formalización de Emanuel Ochoa, tío de Francisca Millahual, quien es el principal acusado del asesinato de la joven de 20 años.

Precisamente, en esta audiencia, el hombre quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de femicidio en contra de su sobrina, mientras que la investigación durará seis meses.

Dentro de esta formalización, lo que más llamó la atención fue que Ochoa relató a las autoridades que, según su versión, no se trató de un femicidio, sino de un suicidio. Sin embargo, esto no calza con las heridas que presentaba la víctima ni con el hecho de que su cuerpo fue hallado envuelto en sábanas.

Mucho Gusto / MEGA

Emanuel Ochoa queda en prisión preventiva

En esta formalización, se explicó que Ochoa se refugió en un bus abandonado en la comuna de Lanco, tras huir desde Temuco, donde generó lazos con personas de un culto evangélico tras solicitarles comida, quienes lo habrían convencido de entregar su versión a las autoridades.

Asimismo, se presentó el testimonio de un vecino donde ocurrió el crimen, quien afirmó que a las 04:20 de la madrugada del lunes 6 de abril escuchó un disparo y el grito de una mujer.

En tanto, el fiscal Patricio Montecinos comentó sobre las heridas que tenía Daniela al momento de hallar su cuerpo: "Hay lesiones en los brazos, muslos, diversos moretones que a mí también me correspondió apreciar al acudir al sitio del suceso; dan cuenta de que, efectivamente, de la lesión por el disparo, existen numerosas lesiones que tenía la víctima".

De igual forma, informó que se dio cuenta por parte de testigos y familiares que el imputado previamente habría ejercido violencia sexual contra la víctima. "Eso en definitiva ha llevado al Ministerio Público a formalizar por el delito de femicidio, por esta relación desigual de poder que ejercía sobre la víctima", afirmó.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto