Tío de Francisca Millahual fue detenido: Asistió a un culto evangélico donde habría confesado el crimen
Desde la tarde de este domingo fue detenido Emanuel Ochoa, de 24 años, tío de Francisca Millahual, joven que fue hallada muerta en el domicilio de su abuela en Temuco a inicios de este mes.
Precisamente, Ochoa tenía una orden de detención, ya que era el principal sospechoso del asesinato de la joven de 20 años, quien fue encontrada por su propia abuela sin vida en su casa.
El periodista Ignacio Beltrán desde Temuco entregó a Mucho Gusto un poco más de los detalles que se conocen preliminarmente de su arresto.
Comunidad evangélica lo habría entregado tras confesar
Beltrán explicó que Ochoa enfrentará esta mañana de lunes el control de detención y la formalización por parte del Ministerio Público en el Tribunal de Garantía.
Dicho esto, el periodista comentó que "la tarde de este domingo, cerca de las 19:38 horas, esta persona, Emanuel Ochoa, tío de la víctima, fue llevado hasta un cuartel de Carabineros en la comuna de Lanco, distante a unos 100 kilómetros al sur de Temuco".Ir a la siguiente nota
"Esta persona habría llegado hasta el culto religioso de una iglesia evangélica; ahí confesó lo que habría ocurrido, que él era prófugo de la justicia, que lo estaban buscando, y las personas de este culto lo convencieron para llevarlo hasta un cuartel de Carabineros", expresó Beltrán.
Posteriormente, fue trasladado hasta el cuartel general de la Policía de Investigaciones (PDI) para ser llevado hasta el Tribunal de Garantía.
Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.
Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.
Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.
Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.
Leer más de