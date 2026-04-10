Crimen de Francisca Millahual: Detienen a amigo de principal sospechoso y revelan video clave

10 abr. 2026 - 12:10 hrs.

La mañana de este viernes, en Mucho Gusto se repasaron los nuevos antecedentes en el marco de la investigación por la muerte de Francisca Millahual Arriagada, la estudiante universitaria de 20 años asesinada en Temuco, región de La Araucanía.

En las últimas horas se informó la detención de una persona, quien es amigo de Emanuel Ochoa, tío de la víctima y principal sospechoso en el crimen. El sujeto tenía droga al interior de su domicilio.

Paralelamente, la Fiscalía confirmó que se emitió una orden de detención en contra de Ochoa, cuyo paradero se desconoce desde el día de los hechos.

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Revelan video clave del día del crimen de Francisca Millahual

Además, en Mucho Gusto se dio a conocer un video clave que podría ayudar a dilucidar lo que ocurrió el día del crimen.

En las imágenes aparecería Ochoa ingresando al domicilio la tarde del lunes 6 de abril y tan solo 11 minutos después, saliendo de este. Todo esto, a bordo de una bicicleta.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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