Crimen de joven en Temuco: Tío de la víctima, principal sospechoso, tiene una condena y antecedentes penales

09 abr. 2026 - 12:30 hrs.

Nuevos antecedentes se han conocido en torno al crimen de Francisca Millahual Arriagada, joven de 20 años que fue hallada sin vida al interior de la casa de su abuela en Temuco, región de La Araucanía.

El caso está siendo investigado como un posible femicidio, donde el tío de la víctima, un hombre de 24 años, es el principal sospechoso.

La joven estudiante de Medicina Veterinaria en la Universidad Santo Tomás estaba cuidando la vivienda de su abuela en compañía de su familiar. Precisamente, habría compartido con ella horas antes del hallazgo y hoy se encuentra inubicable.

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Los antecedentes del principal sospechoso

Según se dio a conocer en Mucho Gusto, el sujeto de interés, de iniciales E.O., tenía antecedentes policiales previos, por delitos como amenazas simples contra personas y propiedad, además de daños simples y robo frustrado.

Por si fuera poco, también cuenta con antecedentes penales: coacción en contexto de violencia intrafamiliar, autor del delito de arma cortante y maltrato de obra a Carabineros. De hecho, tuvo una condena de 41 días más algunas multas.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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