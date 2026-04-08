Indagan femicidio de joven estudiante de veterinaria en Temuco: Tío aparece como sospechoso

08 abr. 2026 - 12:00 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga el femicidio de una joven de 20 años al interior de una vivienda en el sector Amanecer de la ciudad de Temuco, región de La Araucanía.

La víctima fue identificada como Francisca Arriagada, estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, quien se encontraba cuidando la casa de su abuela mientras esta estaba de viaje en la ciudad de Santiago.

Hallan muerta a joven de 20 años en Temuco

Precisamente, fue su familiar quien al volver e ingresar al inmueble encontró sin vida a su nieta, quien estaba envuelta entremedio de varias sábanas.

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El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidio de Temuco, mencionó que en la inspección externa corporal del cadáver "se pudo encontrar un orificio en el sector del mentón provocado por un impacto balístico sin salida", junto con diversas heridas y contusiones.

El tío de la joven fallecida aparece como sospechoso en el caso, tras verificarse que en la noche llegó con otra persona al domicilio y habría iniciado una ingesta alcohólica, además de permanecer con paradero desconocido por ahora.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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