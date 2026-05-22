"Desgraciado, inhumano": Madre de mujer atropellada con su hijo exige mano dura contra conductor irresponsable

22 may. 2026 - 10:55 hrs.

El caso de una madre y su hijo que fueron atropellados por un conductor en Quilicura ha generado mucha indignación entre la población.

Precisamente, se trata de un hombre que no respetó el paso de cebra y arrolló a la mujer para luego darse a la fuga, siendo perseguido por un motorista hasta la llegada de seguridad municipal, que lo detuvo.

Por lo mismo, Diana, madre de la mujer atropellada, se acercó a las cámaras de Mucho Gusto para entregar una declaración sobre los hechos.

Mucho Gusto / MEGA

Habla madre de mujer atropellada con su hijo

"Bueno, mi hija, como todas las mañanas, va a llevar a la sala cuna al bebé y siempre tomamos este camino; entonces, en ese momento salió, cruzaba el paso de cebra como corresponde, usted ve el video, es indignante, y prácticamente sale botando a mi hija. Lo que más me indigna es cómo este desgraciado, inhumano, las deja tiradas y se va a la fuga", expresó en un comienzo.

En esa línea, aclaró que su hija "está con dolor, ya que ella recibió parte del impacto, pero me comenta que cuando cayó no le importó el dolor y solo corrió a ver a su hijo".

"Lo único que pido ahora es que se haga justicia; ahora fue mi hija, pero mañana puede ser alguien más. ¿Cómo es posible que, como si nada, maneje con 70 multas? Es indignante", recalcó Diana.

Enseguida, una vez más apuntó que "mañana puede ser peor, incluso más grave que esta situación...".

Todo sobre Mucho gusto