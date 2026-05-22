"Eran ellos o mi gente": Iván Aróstica habla tras violento turbazo a su casa y dar muerte a delincuente

22 may. 2026 - 11:20 hrs.

El exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, rompió el silencio tras el violento turbazo a su hogar que terminó con un delincuente fallecido.

Precisamente, estos hechos ocurrieron durante la noche del jueves, cerca de las 21:30 horas, cuando un grupo de al menos ocho personas forzó la entrada del hogar de Aróstica e intentaron robar cosas desde el interior. Sin embargo, el exministro y su hijo se defendieron, causando la muerte de uno de estos sujetos.

Por lo mismo, tras constatar lesiones, Aróstica regresó a su hogar y salió al frontis para hablar con la prensa de lo sucedido.

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Aróstica habla tras turbazo a su hogar

"Yo me defendí con un arma; pasa que me robaron otro revólver y se lo logré quitar al delincuente en el suelo en una lucha... Un arma para defenderme, si no las víctimas serían otras, tengo nietos chicos acá", expresó.

En esa línea, comentó que "no, miedo nunca he tenido, pero sí voy a tener cuidado, voy a tomar las medidas que correspondan, voy a pedir la protección, pero no miedo; no corresponde cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia".

Respecto a la muerte del delincuente, Aróstica declaró que "estoy muy apenado por esa situación, no es para sentirse orgulloso de eso. No se trata de andar jactancioso en ese sentido. Lo lamento, lo lamento, pero eran ellos o mi gente, y ahí no tengo ninguna duda... Pero lo lamento, no sé qué edad tendría el joven".

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