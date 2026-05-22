Exministro del TC, Iván Aróstica, repelió violento turbazo en su hogar: Un delincuente falleció

22 may. 2026 - 09:05 hrs.

La noche de este jueves, el exministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, fue víctima de un violento turbazo en su casa en la comuna de San Miguel.

El periodista Julio Ahumada se trasladó hasta la vivienda del exministro, donde explicó que estos hechos ocurrieron cerca de las 21:30 horas, cuando esta banda, de al menos 8 sujetos, llegó a bordo de un automóvil y se dividió para saltar la reja del hogar.

Lograron forzar la puerta de la casa, pero en su interior se encontraron con Aróstica y su hijo, quienes respondieron de inmediato a las amenazas de estos sujetos con armas de fuego y se inició un intercambio de disparos.

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Exministro de TC repele a banda

Esta rápida reacción de Aróstica y su hijo, quienes tienen armas reguladas, permitió que lograran repeler este turbazo. Sin embargo, uno de los delincuentes falleció en el lugar, mientras que otros dos quedaron heridos.

Asimismo, Aróstica recibió un disparo en su brazo, mientras que su hijo está en cuidados médicos tras recibir algunos proyectiles en su espalda.

Por otra parte, Ahumada recopiló que el delincuente muerto tendría 14 años de edad y el resto de los lesionados también serían menores de edad. "Hablamos de una banda que está compuesta entre adultos y menores de edad", expresó el periodista de Mucho Gusto.

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