"Mi hijo, ¿dónde está?": Video muestra lo que pasó minutos después del turbazo al hogar de Iván Aróstica

22 may. 2026 - 11:45 hrs.

Una de las historias que surgieron del violento turbazo a la casa del exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, fue la de una madre que intentó rescatar a uno de los delincuentes.

Precisamente, durante la mañana, el periodista Julio Ahumada recalcó que, al parecer, tras los hechos ocurridos, una mujer llegó casi 20 minutos después alegando que era la madre de uno de los jóvenes y se quería subir a la ambulancia.

Con el paso de las horas, Mucho Gusto pudo acceder a las cámaras corporales de seguridad municipal, las que dejan en evidencia lo que pasó tras el turbazo y la llegada de esta mujer.

Mucho Gusto / MEGA

Mujer intentó rescatar a su hijo

En los registros captados por la cámara corporal se ve cómo esta mujer cruza y comienza a pedir a gritos saber dónde está su hijo, para luego correr del lugar, siendo seguida por personal municipal para saber a dónde se dirigía.

"Mi hijo, ¿dónde está el niño que está baleado?, mi hijo... No, mi hijo, muéstramelo", llegó gritando la mujer, desesperada y corriendo para distintos lugares.

Enseguida, se puede ver otro registro donde las mujeres están sentadas en el piso y seguridad municipal les dice que no pueden llegar así, a lo que una de ellas menciona que solo es la hermana, mientras que la otra explica que estaba desesperada y pide perdón.

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