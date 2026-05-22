Conductor atropelló a madre e hijo en Quilicura y se fugó: Tenía más de 50 multas y documentos vencidos

22 may. 2026 - 10:20 hrs.

Indignación ha causado la situación que ocurrió la tarde de este jueves cuando un vehículo atropelló a una madre y su hijo, para luego darse a la fuga.

La situación quedó captada por la cámara de un motorista que circulaba atrás del vehículo, registrando el momento exacto en el que la madre con su hijo en coche cruzaban por un paso de cebra habilitado para el peatón, cuando este auto no respeta esta ley de tránsito y la arrolla.

Gracias a los reflejos rápidos de la madre, su hijo no fue afectado, ya que alcanzó a empujar el coche. Sin embargo, ella se llevó todo el impacto y no recibió ayuda del conductor.

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Madre e hijo son atropellados

Al ver que este vehículo se estaba dando a la fuga, el motorista lo siguió por varias cuadras y logró increparlo en dos ocasiones hasta que seguridad municipal lo alcanzó y lo detuvo.

La periodista Daniela Valdés recalcó que en el vehículo iban dos personas más, pero solo el conductor fue citado a la fiscalía, donde además se dan cuenta de que tenía más de 50 multas y los documentos vencidos.

Uno de los cuidadores de autos del lugar explicó que el hombre se bajó del vehículo, pero de inmediato se subió, dio marcha atrás y arrancó, momento en el que ellos intentaron detenerlo, pero no pudieron.

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