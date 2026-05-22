"Se va a tener que defender": Belén Mora y Toto Acuña adelantan rol de Carmen Gloria Arroyo en Detrás del Muro

22 may. 2026 - 13:00 hrs.

Este viernes por la noche la invitación está hecha, y es que Carmen Gloria Arroyo será la gran invitada para el nuevo capítulo de Detrás del Muro.

Por lo mismo, y para conocer un poco más de lo que podremos ver esta noche, es que Karim Butte y Karen Doggenweiler fueron hasta los ensayos del equipo, donde lograron conversar con Toto Acuña y Belén Mora.

Ambos manifestaron su felicidad por el éxito que ha logrado Detrás del Muro, pero al mismo tiempo adelantaron lo que podremos ver con Carmen Gloria.

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¿Qué veremos de Carmen Gloria Arroyo?

"Estamos ensayando el sketch de la reunión de apoderados que a la gente le encanta porque es muy representativo de Chile porque la invitada está increíble", partió diciendo Belén.

Enseguida, adelantó que "va a haber una fiscalización y ahí Carmen Gloria se va a tener que defender", a lo que Toto recalcó que "va a caer por su propio yugo".

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