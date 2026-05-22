"Se va a tener que defender": Belén Mora y Toto Acuña adelantan rol de Carmen Gloria Arroyo en Detrás del Muro
Este viernes por la noche la invitación está hecha, y es que Carmen Gloria Arroyo será la gran invitada para el nuevo capítulo de Detrás del Muro.
Por lo mismo, y para conocer un poco más de lo que podremos ver esta noche, es que Karim Butte y Karen Doggenweiler fueron hasta los ensayos del equipo, donde lograron conversar con Toto Acuña y Belén Mora.
Ambos manifestaron su felicidad por el éxito que ha logrado Detrás del Muro, pero al mismo tiempo adelantaron lo que podremos ver con Carmen Gloria.
¿Qué veremos de Carmen Gloria Arroyo?
"Estamos ensayando el sketch de la reunión de apoderados que a la gente le encanta porque es muy representativo de Chile porque la invitada está increíble", partió diciendo Belén.
Enseguida, adelantó que "va a haber una fiscalización y ahí Carmen Gloria se va a tener que defender", a lo que Toto recalcó que "va a caer por su propio yugo".
Leer más de