"Apuntando a mi marido en la cabeza": Esposa de Iván Aróstica relata cómo fue el violento turbazo a su casa

22 may. 2026 - 09:40 hrs.

La esposa de Iván Aróstica, exministro del Tribunal Constitucional que fue víctima de un violento turbazo en su casa en San Miguel, explicó cómo fueron los sucesos.

Previamente, el periodista Julio Ahumada recalcó que esta situación ocurrió cerca de las 21:30 horas del jueves, cuando al menos 8 sujetos ingresaron a la casa del exministro y la comenzaron a registrar.

En un principio, se había mencionado que apenas los delincuentes ingresaron al hogar, Aróstica y su hijo los repelieron. Sin embargo, la administradora municipal de San Miguel, Blanquita Honorato, declaró a Mucho Gusto que el grupo tenía encañonado a Aróstica, pero al subir un grupo al segundo piso se despistaron, instancia que ambos aprovecharon para combatir a los sujetos.

Mucho Gusto / MEGA

Esposa de Iván Aróstica cuenta qué pasó

La esposa del exministro del TC expresó que su hijo está estable, pero hospitalizado, para luego mencionar que fueron "muy violentos, terrible, venían armados".

"Estaban apuntando a mi marido en la cabeza cuando lo vi yo. A mí no me vieron porque yo estaba en la cocina y de ahí los vi", detalló y declaró que su esposo se defendió "con todo lo que tenía, fueron muy violentos".

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