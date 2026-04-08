Sospechoso con paradero desconocido y nula relación con sus padres: Lo que se sabe de femicidio en Temuco

08 abr. 2026 - 13:00 hrs.

En las últimas horas se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre el presunto femicidio de una joven de 20 años que fue encontrada al interior del domicilio de su abuela en la comuna de Temuco, región de La Araucanía.

La estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, identificada como Francisca Arriagada, se encontraba cuidando la casa de su abuela mientras esta estaba de viaje en Santiago.

Los antecedentes sobre muerte de joven estudiante en Temuco

En su regreso, la familiar no pudo entrar por la puerta, por lo que ingresó por la ventana del inmueble y encontró el cuerpo de la joven envuelto en frazadas, con una herida de impacto de bala y diversas heridas.

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El principal sospechoso es tu tío de 24 años, de paradero desconocido por ahora, tras verificarse que en la noche llegó con otra persona al domicilio y habría iniciado una ingesta alcohólica. Asimismo, una cámara de seguridad cercana al inmueble captó a una serie de personas escapando del inmueble esa misma noche.

Otro de los nuevos antecedentes tiene que ver con el testimonio de una de las arrendatarias del lugar, quien aseguró no haber escuchado ruidos ni gritos extraños.

Por otro lado, se reveló que la víctima no mantenía relación con sus padres y vivía hace algunos años con su abuelo.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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