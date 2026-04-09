"Tendrá que pagar": Habla tío de joven asesinada en Temuco y pide a su hermano que se entregue

09 abr. 2026 - 13:25 hrs.

Juan Alberto Arriagada, tío de Francisca Millahual Arriagada, joven de 20 años que fue hallada sin vida al interior de la casa de su abuela en Temuco, conversó con Mucho Gusto la mañana de este jueves.

El hombre, quien además es hermano del principal sospechoso, aseguró que la familia está pasando por algo terrible, tanto por la pérdida de su sobrina como porque "mi hermano está desaparecido".

Las palabras de tío de víctima de femicidio en Temuco

Además, sostuvo que si su hermano está involucrado, ya sea directa o indirectamente en la muerte de Francisca, "tendrá que pagar su condena como corresponde", sobre todo porque "a la familia se le cuida".

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Arriagada abordó la relación que tenía la víctima con el sujeto de interés, revelando que era fluida y que, incluso, se habrían criado prácticamente juntos, debido a la cercanía en sus edades. Ella de 20 y él de 24.

Indicó que su hermano "no es una blanca paloma", puesto que contaba con antecedentes policiales y judiciales, pero que nunca se jactó de mantener un arma de fuego.

Para cerrar, le mandó un mensaje invitándolo a que se entregue a las policías y que dé información, para que así se pueda despejar lo que ocurrió aquella noche.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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