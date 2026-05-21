"Ama a su patria": Emocionada madre rompió en llanto al encontrar a su hija en desfile por las Glorias Navales
En una nueva entrega de Mucho Gusto, Karim Butte se desplazó hasta Valparaíso por el Día de las Glorias Navales y se encontró con una emocionante historia.
En las horas previas al desfile, el periodista se encontró con varios padres que estaban acompañando a sus hijos, integrantes de las distintas Fuerzas Armadas.
Sin embargo, una mujer llamó la atención y contó que había viajado desde Talcahuano hacia la quinta región para ver su hija, perteneciente a la Escuela de Grumetes.
El llanto de la madre por su hija
Varios metros tuvo que recorrer la mujer, junto a Karim Butte, para encontrar a su familiar, hasta que lo logró y al verla se emocionó hasta las lágrimas.Ir a la siguiente nota
"Está coloradita. Se está riendo. La amo, ay me emocioné. Orgullo, me emociona verla, ella da todo por esto, ella ama a su patria", expresó.
Mientras lo anterior ocurría, la hija de la mujer mantuvo su postura firme y sin distraerse, de cara a la conmemoración del Combate Naval de Iquique.
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