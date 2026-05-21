Una discusión habría provocado el hecho: Captan atropello múltiple intencional en pleno centro de Valparaíso

21 may. 2026 - 08:45 hrs.

En una nueva entrega de Mucho Gusto, se abordó el atropello múltiple intencional ocurrido en pleno centro de Valparaíso, durante la noche de este miércoles 20 de mayo.

Según los hechos constatados, la persona arolló a tres transeúntes y posteriormente, se dio a la fuga, mientras varios de los presentes intentaban detenerlo.

Desde calle Eyzaguirre, lugar de los hechos, Daniela Valdés, periodista del programa, investigó la situación y entregó más detalles sobre el accidente: "El registro captado por los testigos muestra cómo una camioneta blanca intenta atropellar en reiteradas ocasiones a por lo menos tres personas que habrían estado saliendo de un evento de este local".

Mucho Gusto

¿Qué pasó con las víctimas del atropello?

Otro de los antecedentes que salió a la luz fue que las personas afectadas por este atropello intencional no realizaron ningún tipo de denuncia, por lo que la tesis de Carabineros plantea una discusión entre los asistentes al evento y el conductor de la camioneta.

En la intersección, Daniela Valdés pudo ver las marcas de las ruedas que dejó la persona dueña del vehículo sobre la vereda y también, algunas botellas de alcohol.

Finalmente, en el sector existen cámaras de seguridad, las que podrían ayudar a esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió.

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