Fue a la iglesia, luego se bañó y comió: Así fue la captura de Emanuel Ochoa por presunto crimen de su sobrina

13 abr. 2026 - 10:50 hrs.

Esta mañana de lunes se realizó el primer punto de prensa tras la detención de Emanuel Ochoa, tío de Francisca Millahual y el principal sospechoso del asesinato de la joven de 20 años en Temuco.

Ochoa fue detenido durante la tarde de este domingo en Lanco, región de Los Ríos, tras una supuesta confesión en un culto evangélico.

Para despejar las dudas, el subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) y jefe de la brigada de homicidios, Sergio Alarcón, entregó más detalles de lo que ocurrió.

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Así fue la captura de Emanuel Ochoa

Alarcón explicó que gracias a una intensa investigación se descubrió que Ochoa, tras la tarde en que sucedió el asesinato de Francisca, viajó hasta Lanco y Panguipulli, por lo que se solicitó una orden de detención contra él.

"La Brigada de Homicidio de Temuco se encontraba al tanto de los movimientos y desplazamientos de esta persona; no obstante, los lugares específicos son materia de investigación", comentó.

En esa línea, explicó que "el día de ayer (domingo) esta persona concurrió a un culto evangélico en la comuna de Lanco, alrededor de las 11 de la mañana; posteriormente, concurrió a un inmueble particular donde esta persona se aseó, se bañó, comió; posteriormente, desde ahí fue trasladado hasta una comisaría de Lanco, de Carabineros, donde nosotros como BH (Brigada de Homicidios) nos encontrábamos a la espera de él".

Si personas del culto evangélico lo convencieron de entregarse, es algo que todavía está en materia de investigación. En esa línea informó que, de momento, no se descarta nada.

Asimismo, Carolina Lagos, seremi de la Mujer y Equidad de Género de La Araucanía, comentó que el día viernes se presentó la querella contra quien resulte responsable de este femicidio.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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