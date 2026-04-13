Tío de Francisca Millahual tras detención de su hermano, principal sospechoso del crimen: "Tendrá que pagar"

13 abr. 2026 - 10:35 hrs.

La mañana de este lunes, Emanuel Ochoa, tío de Francisca Millahual y principal sospechoso de su asesinato, fue trasladado para su control de detención y formalización tras ser capturado la tarde del domingo en Lanco, región de Los Ríos.

El periodista Ignacio Beltrán explicó a Mucho Gusto que Ochoa llegó hasta una comunidad evangélica, quienes lo convencieron de entregarse luego de que él presuntamente confesara que era un prófugo de la justicia por un crimen que había cometido.

A raíz de esto, Beltrán conversó con Juan Alberto Arriagada, hermano del prinicipal sospechoso, quien tomó la vocería de la familia y habló sobre lo último que aconteció en el caso del homicidio de su sobrina.

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Tío de Francisca Millahual habla tras detención de su hermano

"Anoche nos enteramos de la detención de mi hermano; luego de eso me acerqué a PDI para saber en qué condiciones se encontraba. Me dijeron que estaba bien, que no estaba golpeado ni nada, que se había entregado a Carabineros y luego Carabineros lo había entregado a la PDI", partió diciendo Juan Alberto.

Enseguida, explicó que ellos como familia no han podido hablar con Emanuel, ya que se debe pasar por todos los procesos regulares de detención y formalización en un comienzo.

Eso sí, Juan Alberto afirmó que, por acción u omisión, su hermano debe pagar, en caso de ser culpable, por el crimen de su sobrina. Asimismo, recalcó que su hermana, madre de Francisca, es quien está en peores condiciones, ya que ella era su red de apoyo y no logra entender lo que sucedió.

"Me hago cargo de lo que digo; mi sensación era, hasta anoche, que mi hermano no iba a aparecer con vida... Eso nos hubiese dejado con más preguntas que respuestas, más dolor, pero hoy día tengo la tranquilidad que vamos a tener respuestas de qué pasó (...) Si él cometió la falta y el error, tendrá que pagar las consecuencias", expresó Arriagada, y agregó que de momento no hay certezas de nada, por lo que no quería especular con lo que aconteció la noche del asesinato.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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