Delincuentes roban camioneta con bebé de 4 meses en su interior en Puente Alto

26 may. 2026 - 09:00 hrs.

Una angustiante noche vivió una madre en la comuna de Puente Alto, luego de que delincuentes le robaran su camioneta con su bebé de apenas cuatro meses al interior del vehículo.

Según se revisó en Mucho Gusto, el hecho ocurrió la noche del lunes en la calle Lago de Todos los Santos, cuando la mujer y su lactante llegaban a la casa de familiares cuando fue interceptada por al menos cuatro delincuentes armados.

Con armas de fuego, la intimidaron para bajarla del vehículo sin poder rescatar a su hija, quien viajaba en la parte trasera del vehículo sentada en su silla de retención. En medio del asalto, los sujetos incluso golpearon a la abuela de la menor, quien intentó detenerlos.

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Sistema corta corriente frustró robo

Los antisociales huyeron del lugar, sin embargo, la camioneta tenía sistema corta corriente que los detuvo a 500 metros de distancia, en el exterior de un local de comida en avenida Camilo Henríquez.

En el lugar, trabajadores del restaurante se acercaron y se percataron de que al interior del vehículo seguía la bebé. La pequeña mantenía en sus manos una libreta de identificación con el número de su madre, lo cual bastó para que fuese contactada.

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