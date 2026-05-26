Video capta momento exacto en el que delincuentes roban camioneta con bebé de cuatro meses en Puente Alto

26 may. 2026 - 10:05 hrs.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que delincuentes intentaron robar la camioneta a una mujer, quien llevaba a su bebé de solo cuatro meses en su interior en Puente Alto.

El periodista Julio Ahumada llegó hasta el sector de calle Lago de Todos los Santos, donde la conductora fue interceptada por sujetos que se movilizaban en otro vehículo.

Video del robo de camioneta con bebé en su interior

Precisamente, en el video se puede ver cuando los antisociales rodean rápidamente el automóvil e intimidan a la mujer para obligarla a descender, sin percatarse de la presencia de la lactante.

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Mientras que otra cámara de seguridad captó el audio ambiente del portonazo, donde se escuchan los gritos de la víctima y vecinos al ver que los sujetos huyeron con la bebé en el interior.

Apenas unos metros después, la camioneta detuvo su marcha cuando se activó el sistema cortacorriente en el exterior de un local de comida en avenida Camilo Henríquez.

En el lugar, trabajadores del restaurante se acercaron y se percataron de que al interior del vehículo seguía la bebé. La pequeña mantenía en sus manos una libreta de identificación con el número de su madre, lo cual bastó para que fuese contactada.

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