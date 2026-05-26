Excavaron túnel de 15 metros: Desbaratan al Sindicato del Silencio, banda que planeaba robar $40 mil millones

26 may. 2026 - 10:45 hrs.

$40 mil millones. Ese es el millonario botín que buscaba robar desde una empresa de valores de Antofagasta "El Sindicato del Silencio", una organización criminal altamente estructurada que fue desarticulada por la Policía de Investigaciones (PDI).

Según indicaron desde PDI a Mucho Gusto, los integrantes llegaron a Antofagasta en febrero y arrendaron un local comercial en desuso, desde donde comenzaron a construir un túnel de aproximadamente 15 metros de longitud con dirección a la bóveda de la compañía de valores Loomis.

Además, alquilaron una residencial que operaba exclusivamente por la organización para pernoctar y coordinar sus acciones.

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Llegaron a la bóveda

Durante tres meses, los integrantes de la banda removieron tres toneladas de tierra y hasta habilitaron un sistema eléctrico y ventilación al interior del túnel, logrando incluso perforar parte de la estructura de acceso a la bóveda.

Sin embargo, detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Antofagasta detectaron movimientos sospechosos en el sector y comenzaron un trabajo de vigilancia que derivó en un allanamiento la madrugada del 18 de mayo, cuando lograron la detención de 11 personas.

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