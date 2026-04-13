Crimen de Francisca Millahual: Fiscalía revela antecedentes de violencia sexual de imputado contra víctima

13 abr. 2026 - 13:35 hrs.

La mañana de este lunes se llevó a cabo el control de detención y formalización de Emanuel Ochoa, tío de Francisca Millahual y principal sospechoso de su asesinato.

A raíz de esto, las autoridades encontraron antecedentes suficientes para dejar a Ochoa en prisión preventiva durante seis meses, plazo que durará la investigación para descubrir qué pasó la madrugada del pasado lunes 6 de abril.

Y es que durante esta formalización surgieron nuevos antecedentes, revelados por el fiscal Patricio Montecinos, que dan cuenta de hechos relevantes para la investigación.

Mucho Gusto / MEGA

Los nuevos antecedentes en formalización contra tío de Francisca Millahual

Precisamente, uno de los hechos que más llamó la atención en el punto de prensa del fiscal Montecinos es que se reveló que Ochoa, en instancias previas, había ejercido violencia sexual en contra de Francisca, información que fue entregada por familiares y cercanos.

En la audiencia, Ochoa afirmó que la muerte de Francisca fue un suicidio. Sin embargo, a raíz de las lesiones en sus muñecas, brazos y muslos, además de los antecedentes previos de violencia sexual, el Ministerio Público decidió dejarlo en prisión preventiva por el delito de femicidio.

De igual forma, el fiscal expresó que un vecino escuchó un disparo a las 04:20 de la madrugada del lunes 6 de abril, acompañado del grito de una mujer, mientras que los registros audiovisuales dejan ver que Ochoa llegó hasta la vivienda ese mismo día, pero por la tarde, lo que deja dudas de su actuar.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto